Подозреваемых в трёх кражах велосипедов поймали полицейские в Пскове

10:49, 13 июля 2020, ПАИ

Полицейские установили подозреваемых в трёх кражах велосипедов в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 6 июня в областном центре безработный и ранее судимый 19-летний парень украл велосипед из подъезда дома на улице Кузбасской дивизии. А 7 июля от дома на улице Рокоссовского украл велосипед 30-летний неработающий пскович.

Кроме того, раскрыта кража велосипеда, совершенная 30 мая от дома на переулке Парковом. Её совершил 30-летний безработный и ранее судимый житель Пскова.

Все похищенные велосипеды изъяты. По фактам краж возбуждены уголовные дела.