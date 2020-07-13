Две фальшивые пятитысячные купюры изъяли в Пскове

10:56, 13 июля 2020, ПАИ

Две пятитысячные банкноты с признаками подделки изъяли полицейские в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

10 июля фальшивую купюру достоинством пять тысяч рублей нашли в финансовом учреждении областного центра, а вторую – 12 июля в одной из городских организаций.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Полицейские призывают внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.