Две фальшивые пятитысячные купюры изъяли в Пскове
Две пятитысячные банкноты с признаками подделки изъяли полицейские в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
10 июля фальшивую купюру достоинством пять тысяч рублей нашли в финансовом учреждении областного центра, а вторую – 12 июля в одной из городских организаций.
По данным фактам возбуждены уголовные дела. Полицейские призывают внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.