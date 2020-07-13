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Общество

12 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки

Фото Дарьи Хватковой

12 жителей Псковской области заразились коронавирусной инфекцией за сутки, пишет Telegram-канал «COVID-19. Псковская области». Всего коронавирус подтвердили у 3 259 человек.

Наибольшее количество инфицированных в Пскове (966), Великих Луках (655), Псковском (267), Островском (237), Великолукском (169), Порховском (138) и Невельском районах (111).

Также случая заражения зарегистрированы в Дновском (98), Плюсском (96), Гдовском (72), Новосокольническом (61), Дедовичском (43), Стругокрасненском (41), Печорском (41), Палкинском (39), Опочецком (38), Бежаницком (35), Куньинском (29), Красногородском (22), Себежском (22), Новоржевском (20), Усвятском (18), Пыталовском (16), Локнянском (10), Пустошкинском (6) и Пушкиногорском (9) районах.

Всего выздоровели 1 548 человек (за сутки – 34). Специалисты провели 53 870 (за сутки – 322). Число летальных исходов остается неизменным – 36.

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