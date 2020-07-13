Банду наркодилеров раскрыла полиция в Псковской области

14:52, 13 июля 2020, ПАИ

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Псковской области в суд направлено уголовное дело в отношении группы лиц, обвиняемых в совершении нескольких особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Шестеро жителей Псковской области 1979, 1985, 1988, 1989, 1996 и 2000 годов рождения, в составе организованной группы с 17 июня по 17 июля 2019 года совершили на территории региона шесть особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств в крупном и особо крупном размере.

Наркодилеры занимались продажей запрещенных в России синтетических наркотиков через закладки с использованием интернета, электронных платежных систем и сервиса мгновенного обмена электронными сообщениями.

В соответствии со схемой незаконного сбыта участники группы предварительно помещали наркотические средства в места закладок, информацию о которых сохраняли в одном из сервисов. Покупатели заказывали наркотики, выбирали их вид, массу, город и район для приобретения, а также способ оплаты и получали номера счетов для внесения платежа. После оплаты товара члены группы сообщали покупателям в электронном сообщении информацию о местонахождении заказанных наркотиков.

В сети эти злоумышленники, используя псевдонимы, разъясняли пользователям порядок оплаты наркотических средств, вербовали новых членов организованной группы из числа жителей Псковской области и Санкт-Петербурга. Среди ее участников существовало распределение функций. В частности, одни выступали в роли «операторов» оптовых и розничных партий, другие являлись «закладчиками» и «перевозчиками».

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий все подозреваемые лица были полицией задержаны. Для полного и объективного расследования по делу допрошено 86 свидетелей, назначены и проведены 33 судебных экспертизы (химические, дактилоскопические, наркологические, психиатрические), осуществлен комплекс других необходимых следственных действий.

В результате, фигурантам - жителям Пскова, Великих Лук, Опочки и Псковского района - предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 статьи 30, п. «а», «г» ч. 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, ч. 3 статьи 30, ч. 5 статьи 228.1 УК РФ и ч. 3 статьи 30, п. «г» ч. 4 статьи 228.1 УК РФ. За совершение указанных деяний предусмотрено максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.