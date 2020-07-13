К 15 сентября в новую инфекционную больницу в Пскове подберут главврача и персонал

16:17, 13 июля 2020, ПАИ

К 15 сентября в новую инфекционную больницу в Пскове подберут главврача и персонал, сообщила заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в эфире ПАИ-live.

«Мы приступили сейчас к формированию нового юрлица. На ближайшей сессии, 14 июля, мы предложим депутатам облсобрания рассмотреть этот вопрос.

Начинаем работать по подбору кадров. У нас остается 2 месяца для того, чтобы сформировать штат, найти главврача. Комитет здравоохранения упорно работает. Кроме того, нужно будет научить медперсонал обращаться с новым оборудованием. В общем, нужно сформировать команду», - отметила Емельянова.

По ее словам, в общей сложности в инфекционной больнице в Пскове и ее филиале в Великих Луках будут работать 300 медицинских работников.

«Мы сегодня только приступили к формированию штатного раписания. Будем приглашать тех сотрудников, которые сегодня уже работают в инфекционных больницах и просто перейдут на работу в новое медучреждение. Ядро уже есть, но в то же время список открытый, каждый может изъявить свой интерес», - подчеркнула заместитель губернатора.

Вера Емельянова напомнила, что по проекту, появятся аппараты для КТ, рентген-установки, аппараты УЗИ, ИВЛ, оборудование для реанимаций. «Все, что необходимо сегодня по стандартам медобслуживания пациентов, будет в этом центре», - заверила вице-губернатор.