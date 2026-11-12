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Общество

Делегация Псковской области участвует во всероссийском форуме «Пик возможностей»

Делегация из Псковской области принимает участие во Всероссийском форуме «Росмолодежь. Гранты» «Пик Возможностей», который проходит в Нальчике с 12 по 14 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: министерство молодёжной политики Псковской области

Это первая очная площадка, объединившая 1300 представителей всех сообществ Росмолодежь. Гранты со всей страны: экспертов, наставников, победителей и участников конкурса, региональных координаторов и амбассадоров.

Псковскую область на форуме представляют региональный координатор Росмолодежь.Гранты Светлана Бринюк, победители грантового конкурса в 2024 и 2026 годах – Мария Каменская и Екатерина Зологина.

Главная цель форума – создание условий для личного и профессионального развития представителей сообщества, а также укрепление горизонтальных связей между региональным и федеральным уровнями. В рамках образовательного трека для региональных координаторов пройдет лекция «ДНК России» с участием директора Института государственной службы и управления Президентской академии Руслана Корчагина и директора Центра планирования и прогнозирования карьеры Ильи Назарова. Также запланирована установочная встреча с сотрудником «Росмолодежь. Гранты» Александрой Шибановой и экспертами конкурса. Особое внимание будет уделено лекции-практикуму «Региональный координатор как системный управленец», а завершится первый день практической сессией по формированию дорожной карты по сопровождению конкурса в регионах.

Вечерняя программа включает тренинги, мастер-классы по национальным ремеслам и танцам, настольные игры и показы фильмов, созданных грантополучателями.

«Очень рада, что мы здесь. «Пик Возможностей» – это уникальная площадка, где можно обменяться опытом, найти единомышленников и получить новые знания для развития грантовых проектов в регионе. Уверена, что полученные знания помогут нам и дальше поддерживать молодёжные инициативы и воплощать в жизнь самые смелые идеи», – поделилась впечатлениями Светлана Бринюк.

Мероприятие направлено на развитие гражданского патриотического воспитания молодежи и создание условий для реализации социально значимых проектов.

Отметим, «Росмолодежь. Гранты» – конкурс, направленный на поддержку инициатив молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, который проходит при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети».

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