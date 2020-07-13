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Общество

Почти 1,3 млрд рублей получит Псковская область на закупку автобусов

Министерство промышленности и торговли России направит в Псковскую область почти 1,3 млрд рублей на закупку автобусов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщили Псковскому агентству информации в Минпромторге РФ.

На эти средства планируется купить не менее 200 автобусов, при этом часть из них – на более экологичном и бюджетном газомоторном топливе.

В настоящий момент в Псковской области одним из основных перевозчиков является предприятие ГППО «Псковпассажиравтотранс». Оно обслуживает 400 автобусных маршрутов, включая городские, пригородные, междугородние и два международных.

В то же время на сегодняшний день из 591 автобуса на балансе предприятия большинство имеет средний срок эксплуатации более 14 лет и пробег около одного миллиона километров, выход подвижного состава на линию составляет не более 70 %. Некоторые автобусы работают уже более 30 лет. Каждый день из-за предельного износа и технической ненадежности на городских маршрутах с линии сходит более 30 % подвижного состава и направляется на ремонт.

«Псковпассажиравтотранс» получит новые автобусы в течение 2020 года. Все они будут без пробега, 2020 года выпуска, сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин, отвечая на вопрос на сайте губернатор60.рф.

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