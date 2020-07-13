Еще 34 человека заразились коронавирусом в Псковской области

22:26, 13 июля 2020, ПАИ

В Псковской области за сутки зарегистрировали 34 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе заболели 3293 человека. Актуальную статистику опубликовал губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram.

При этом количество выздоровевших в регионе снова значительно превысило число инфицированных. Коронавирусную инфекцию побороли еще 90 человек. «Тенденция сохраняется положительная: сегодня +34 новых случая при +90 выздоровевших. В целом, уже почти половина всех заболевших COVID-19 в Псковской области победила новую болезнь», - констатировал глава региона. Всего в регионе 1638 человек выздоровели после коронавируса.

В активных очагах коронавируса выявили еще пять случаев заражения: четыре бессимптомных носителей COVID-19 в Моринском интернате и один – на предприятии «Йура Корпорейшн РУС».

«Всем критериям для перехода на второй этап снятия ограничений Псковская область в настоящий момент полностью соответствует», - подытожил Михаил Ведерников.