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На 120 тысяч рублей был оштрафован житель Острова за дачу взятки полицейскому

За дачу взятки полицейскому житель Острова был оштрафован на 120 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

В августе прошлого года мужчина с целью избежания административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения передал сотруднику полиции взятку в размере 30 тысяч рублей.

Мужчина был признан виновным и получил наказание в виде штрафа на сумму 120 тысяч рублей.

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