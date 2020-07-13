На 120 тысяч рублей был оштрафован житель Острова за дачу взятки полицейскому

08:51, 14 июля 2020, ПАИ

За дачу взятки полицейскому житель Острова был оштрафован на 120 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

В августе прошлого года мужчина с целью избежания административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения передал сотруднику полиции взятку в размере 30 тысяч рублей.

Мужчина был признан виновным и получил наказание в виде штрафа на сумму 120 тысяч рублей.