В России единую биометрическую систему хотят наделить статусом государственной

09:03, 14 июля 2020, ПАИ

В России единую биометрическую систему (ЕБС), в которой хранятся данные 140 тысяч граждан РФ, хотят наделить статусом государственной информационной системы, пишет газета «Известия».

Раньше благодаря электронному слепку лица и голоса можно было дистанционно воспользоваться только услугами некоторых банков, теперь сфера применения биометрии может быть расширена на медицинские, образовательные и даже муниципальные услуги.

Кроме того, за хранение информации в этом случае будет отвечать уже государство. По мнению экспертов, для населения это будет означать гарантию сохранности данных.