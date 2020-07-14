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Общество

В России единую биометрическую систему хотят наделить статусом государственной

В России единую биометрическую систему (ЕБС), в которой хранятся данные 140 тысяч граждан РФ, хотят наделить статусом государственной информационной системы, пишет газета «Известия».

Раньше благодаря электронному слепку лица и голоса можно было дистанционно воспользоваться только услугами некоторых банков, теперь сфера применения биометрии может быть расширена на медицинские, образовательные и даже муниципальные услуги.

Кроме того, за хранение информации в этом случае будет отвечать уже государство. По мнению экспертов, для населения это будет означать гарантию сохранности данных.

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