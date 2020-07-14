Три проездных билета разыгрывает «Псковпассажиравтотранс»
Жители Пскова могут выиграть месячный проездной билет, поучаствовав в конкурсе «Псковпассажиравтотранса» «Проездной за репост». О старте розыгрыша предприятие написало в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
Участникам конкурса предлагают вступить в группу «Псковпассажиравтотранса», поставить лайк и сделать репост записи о розыгрыше.
Перевозчик подарит проездные билеты трем победителям, результаты конкурса объявят 25 июля. Итоги подведут с помощью генератора случайных чисел.
С положением конкурса можно ознакомиться здесь.