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Происшествия

Курение стало причиной пожара на улице Первомайской в Локне

14 июля в 0:25 на улице Первомайской в Локне горели гараж и хозяйственная постройка, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Огнём была уничтожена дощатая хозпостройка размером 1,5 на 2 метра. А в дощатом гараже размером 6 на 4 метра огнём была повреждена кровля на площади один квадратный метр, а также стена на площади 12 квадратных метров.

Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и четыре человека. Причина возгорания – неосторожное обращение с огнём при курении неустановленного лица.

Кроме того, в этот же день в 2:23 на улице Льва Толстого в Пскове огнём был уничтожен пластиковый мусорный контейнер. Для ликвидации пожара привлекались одна единица техники и пять человек. Причина пожара – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица. 

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