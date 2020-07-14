Сессия Псковской городской Думы начнётся в 10:00

09:43, 14 июля 2020, ПАИ

40-я сессия Псковской городской Думы шестого созыва начнётся 14 июля в 10:00, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В повестке дня 32 вопроса. В их числе – избрание почётного гражданина Пскова, согласование кандидатуры на пост руководителя МП «Псковские тепловые сети», внесение изменений в городской бюджет, награждение медалью «За заслуги перед Псковом».

Кроме этого, городские депутаты примут решение о переименовании населенных пунктов и рассмотрят ряд имущественных вопросов. По окончании сессии депутаты уйдут в летний отпуск.