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Политика

Стартовала сессия Псковской городской Думы

40-я сессия Псковской городской Думы шестого созыва стартовала 14 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

На заседании присутствуют 22 депутата. В проект основной повестки включено 32 вопроса, касающихся жизнедеятельности города. В их числе – вопросы о присвоении звания «Почетный гражданин города Пскова», о согласовании кандидатуры Игоря Максимова для назначения на должность директора муниципального предприятия Пскова «Псковские тепловые сети», о награждении медалью города Пскова «За заслуги перед Псковом».

Кроме того, депутаты рассмотрят вопрос об утверждении проекта расходов Псковской городской Думы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, а также вопрос о переименовании населенных пунктов, расположенных на территории Пскова.

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