Игорь Максимов предложил сделать «Псковские тепловые сети» акционерным обществом

10:40, 14 июля 2020, ПАИ

Игорь Максимов предложил сделать муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» (ПТС) акционерным обществом. Об этом он сообщил на 40-й сессии Псковской городской Думы 14 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Игорь Максимов исполняет обязанности директора МП «Псковские тепловые сети» с мая. Сегодня депутаты должны решить вопрос о согласовании его кандидатуры на пост директора муниципального предприятия.

«Сейчас это высокотехнологичное серьёзное предприятие города, но которое испытывает серьезные трудности, – подчеркнул Игорь Максимов. – Мы сейчас отрабатываем версии различного развития ПТС. И, я думаю, в сентябре у нас появится стратегия развития предприятия на ближайшие пять лет».

Игорь Максимов предложил более эффективно использовать имущество и мощности ПТС (сейчас мощности предприятия работают на 80%), а также внедрить высокотехнологичные проекты.

При этом Игорь Максимов отметил, что изжила себя организационно-правовая форма управления муниципальным имуществом. «Более эффективной формой управления в современных условиях стало бы акционерное общество», – добавил он.