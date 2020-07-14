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Общество

В Пскове изменился размер платы за содержание жилого помещения

Вопрос об изменении размера платы за содержание жилого помещения рассмотрели на очередной 40-й сессии депутаты Псковской городской Думы 14 июля. Большинство парламентариев проголосовали за изменение размера платы за содержание жилого помещения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Для нанимателей трехкомнатной квартиры площадью 63 м кв. увеличение размера платы за содержание жилого помещения по сравнению с действующей платой составит 23,94 руб., двухкомнатной квартиры площадью 52 м кв. - 19,76 руб., однокомнатной квартиры площадью 33 м кв. - 12,54 руб.

Изменения затронут не всех псковичей, а только нанимателей государственного и муниципального жилищного фонда в многоквартирных жилых домах и собственников жилых помещений, которые не приняли или не реализовали решение о выборе способа управления многоквартирным жилым домом. А также собственников помещений в МКД, которые на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения.

 

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