Наблюдательный совет фонда «Защитники Отечества» подвёл итоги работы за девять месяцев

22:26, 28 октября 2026, ПАИ

Заседание наблюдательного совета государственного фонда «Защитники Отечества» состоялось в Москве. За время работы фонд сформировал эффективную комплексную систему социального сопровождения ветеранов и членов семей участников специальной военной операции. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе фонда.

Участники заседания подвели итоги деятельности государственного фонда за девять месяцев 2026 года, обсудили развитие ключевых направлений поддержки ветеранов специальной военной операции и семей участников СВО, открытие дополнительных отделов филиалов фонда в муниципальных образованиях регионов и ход внедрения государственной информационной системы «Защитник Отечества».

В своём выступлении председатель наблюдательного совета фонда, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко отметил, что возможности и полномочия фонда продолжают расти, а помощь ветеранам СВО и членам их семей оказывает профессиональная команда.

«Согласно данным опроса ВЦИОМ, с начала года уровень доверия жителей России к фонду «Защитники Отечества» вырос сразу на 7 %, а среди тех, кто хорошо информирован, этот показатель ещё выше. Почти 100 % согласны с необходимостью помощи, оказываемой фондом. При этом поддержка ветеранов и членов их семей не только остаётся на высоком уровне, но и постоянно растёт. Так, опрос, проведённый при содействии фонда, показал, что абсолютное большинство (88,9 %) ветеранов с инвалидностью заявили, что проведённая фондом адаптация жилья соответствует их потребностям, а 92 % регулярно пользуются всеми предоставленными в ходе адаптации средствами», – сказал Сергей Кириенко.

Вместе с тем председатель наблюдательного совета фонда отметил необходимость более активного вовлечения ветеранов с тяжёлыми ранениями в занятия адаптивным спортом, а также призвал усилить работу по диспансеризации защитников, оказанию им психологической помощи и содействию в трудоустройстве.

Сергей Кириенко также напомнил о поручении президента подготовить всю необходимую инфраструктуру для защитников, которые вернутся после завершения СВО. Важно, чтобы помощь была доступна не только в крупных городах, но и в муниципалитетах, где должны появиться отделы фонда.

Отметим, полномочия фонда продолжают расширяться. С июня 2026 года при поддержке президента в контур работы фонда были включены ещё две категории участников боевых действий – военнослужащие с инвалидностью и участники отражения агрессии на приграничных территориях, получившие в результате этого инвалидность.

«Фонд «Защитники Отечества» в своей работе действует проактивно, опираясь на обратную связь от ветеранов. В этом году совместно с военно-социальным центром мы сформировали единый информационный контур, благодаря которому действующие военнослужащие получают информацию о мерах поддержки, предоставляемых как Министерством обороны РФ, так и государственным фондом «Защитники Отечества». Одним из направлений совместной работы стало раннее социальное сопровождение участников СВО в госпиталях», – отметила статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва.

Для организации эффективной деятельности по сопровождению участников СВО в мирной жизни в структуре фонда было создано управление по работе с ветеранским сообществом. Среди его задач – вовлечение героев, обладающих уникальным набором компетенций, в разработку различных решений и реализацию общественных проектов.

Важнейшая категория, с которой работает государственный фонд, – дети погибших и пропавших без вести защитников. Для реализации консолидированного, межведомственного подхода в этом направлении фонд выступил с инициативой создать профильную рабочую группу по оказанию поддержки детям участников СВО с участием заинтересованных ведомств. Итогом такой деятельности должно стать внедрение по всей стране единого алгоритма всесторонней помощи несовершеннолетним из семей погибших и пропавших без вести участников СВО.

Фонд совместно с Минздравом РФ, Минобрнауки РФ, Общероссийским народным фронтом, Национальным медицинским исследовательским центром психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, Сеченовским университетом и факультетом психологии Московского государственного университета разработал программу повышения квалификации ветеранов СВО «Равный – равному». Её участники осваивают навыки психологической самопомощи, взаимной поддержки и наставничества. Такой подход позволяет снизить чувство изоляции, вовремя заметить признаки кризисного состояния и при необходимости мотивировать человека обратиться к специалисту.

Всё большее значение приобретают вопросы обучения, переобучения и трудоустройства ветеранов СВО. Социальные координаторы фонда подбирают вакансии с учётом индивидуальных потребностей, профессионального опыта и имеющихся ограничений. За содействием в трудоустройстве обратилось 23 150 ветеранов СВО, более половины из них уже нашли работу. По вопросам обучения и переобучения поступило свыше 16 400 запросов, при этом на обучение направлено 66 % защитников из числа обратившихся.

Спорт, в том числе адаптивный, – действенный способ возвращения ветеранов к мирной жизни. Благодаря поддержке фонда «Защитники Отечества» уже более 17 000 ветеранов СВО систематически занимаются различными видами спорта, из них свыше 4 500 – ветераны с инвалидностью. Более 750 ветеранов спецоперации вошли в сборные команды субъектов России по адаптивным видам спорта, 70 героев – в национальные сборные команды по адаптивным видам спорта.