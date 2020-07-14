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Общество

Фестиваль Полистовского заповедника «РосянкаFEST» пройдёт онлайн

Автор фото: Ирина Минина

Фестиваль Полистовского заповедника «РосянкаFEST» пройдёт в режиме онлайн с 29 июля по 2 августа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе заповедника.

«Мы запланировали много разных мероприятий, чтобы он был интересным и полезным для вас, – отметили в пресс-службе. – Несколько слов о том, что будет на фестивале. Начнём с того, что мы будем рассказывать и показывать наши экологические маршруты. Друзья, это редкая и замечательная возможность побывать в Полистовском заповеднике не выходя из дома!».

В связи с ограничительными мерами, введенными из-за коронавируса, заповедник начал принимать туристов с 1 июля и пока только из Псковской области. «Но мы считаем, что экологический туризм – важный элемент экологического просвещения, и хотим показывать и рассказывать о нашем заповедном болоте всем, кто готов слушать и смотреть», – пояснили в пресс-службе.

29 июля в рамках фестиваля расскажут о Плавницком болоте – визитной карточке заповедника. «Пройдёмся вместе с экскурсоводом по одной из крупнейших в Европе Полистово-Ловатской болотной системе и даже побываем на девятиметровой смотровой вышке, с которой видно, как болото заворачивается за горизонт!» – рассказали в пресс-службе.

30 июля расскажут о «Пути моховиков». «Вам откроются леса и луга Полистовья. Вместе мы узнаем, что оставил после себя Валдайский ледник и как природа восстанавливает сама себя, когда остается без человека», – отметили в заповеднике.

31 июля состоится виртуальная прогулка на болотоступах, а 1 августа участников онлайн-фестиваля проведут «Дорогою бобра». 2 августа участники фестиваля «РосянкаFEST» смогут увидеть Полистовье с высоты птичьего полёта.

«Мы очень ждём вас, дорогие туристы, к нам в гости, как только будут сняты ограничения. А пока приглашаем вас на виртуальные прогулки по экологическим маршрутам Полистовского заповедника!» – добавили в пресс-службе.

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