Псковичам запретили брать детей в кальянные

11:58, 14 июля 2020, ПАИ

В Псковской области детям и подросткам запретили находиться в кальянных и других помещениях, в которых предоставляются услуги с использованием кальянов. Кальянные наряду с пивными барами и рюмочными включены в перечень объектов, где детям находиться нельзя. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов, этот вопрос рассматривался на сессии 14 июля.

Эта мера направлена на формирование у подрастающего поколения стремления к здоровому образу жизни, предупреждение потребления кальяна и табака и снижение негативного воздействия кальянного дыма на здоровье детей.

Чтобы уберечь подростков от пагубных последствий курения, в том числе и безникотиновых табачных смесей, парламентарии отредактировали понятийный аппарат, который используется в региональном законодательстве. Определение «электронные системы доставки никотина и жидкости для электронных систем доставки никотина» заменено на «устройства, имитирующие курение табака, и смеси для устройств, имитирующих курение табака». Эта же замена теперь отражена в названии регионального закона «Об установлении ограничений розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей для электронных систем доставки никотина на территории Псковской области».

Изменения, связанные с уточнением определений различным курительным устройствам и смесей для них, также внесены в текст закона «Об установлении ограничений оптовой и розничной торговли бестабачной никотиносодержащей продукцией на территории Псковской области».