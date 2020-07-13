Почти на 4 млрд рублей увеличился бюджет Псковской области

12:04, 14 июля 2020, ПАИ

Депутаты областного Собрания на последней перед парламентскими каникулами сессии утвердили поправки в закон об областном бюджете. Доходы региональной казны за счёт безвозмездных поступлений из федерального бюджета и государственной корпорации – Фонда развития ЖКХ увеличены на 3 млрд 753 млн 114 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Для обеспечения мер по сбалансированности бюджетов область получила 205 млн рублей, 107,4 млн рублей направлено на оснащение коечного фонда для оказания медпомощи больным коронавирусной инфекцией. Кроме того, федерация компенсировала региону расходы в сумме 57,8 млн рублей, связанные с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при голосовании по поправкам в Конституцию.

Почти 1,5 млрд рублей выделено по статье «субсидии». Значительная доля этих средств предназначена для покупки автобусов – 1,25 млрд рублей. 249 млн рублей направляются на поддержку малого и среднего предпринимательства. Аграрии получат 100 млн рублей на приобретение племенного скота и 11,3 млн – на производство масличных культур. На строительство бассейна в Великих Луках выделено 87,3 млн рублей.

По ряду позиций федеральные субсидии уменьшены – самое существенное сокращение почти на 167,5 млн рублей коснулось софинансирования капитальных вложений в строительство социального городка в Пскове.

Размер федеральных субвенций вырос почти на 221 млн рублей. На выплаты безработным гражданам регион получил 183,2 млн рублей, на выплату государственных пособий – 38,3 млн рублей.

Рост доходной части областного бюджета по статье «Иные межбюджетные трансферты» превысил 1,5 млрд рублей. На стимулирующие выплаты социальным работникам, оказывающим услуги гражданам с коронавирусной инфекцией, направляется 36,3 млн рублей. На возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе предназначены средства в размере 81,2 млн рублей. На финансовое обеспечение дорожной деятельности – 218 млн рублей.

В рамках индивидуальной программы социально-экономического развития регион получил 900 млн рублей – государственная поддержка направляется на создание инженерной инфраструктуры на земельном участке в Псковском районе («Моглино-2)».

111 млн рублей в область направила государственная корпорация – Фонд развития ЖКХ. Деньги предназначены для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.

Увеличение расходной части бюджета превышает сумму безвозмездных поступлений – расходы возросли на 4 млрд 145 млн 433 тысячи рублей. Разницу предложено компенсировать за счёт привлечения кредитных средств в размере 392,3 млн рублей. С учётом этой цифры государственный долг области составит 1,9 млрд рублей, или 87,6% собственных доходов региона.

Таким образом, доходы областного бюджета на 2020 год составили 43 млрд 625 млн 723 тысячи рублей, расходы – 46 млрд 825 млн 27 тысяч рублей.