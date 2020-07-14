Отказавшуюся познакомиться великолучанку изнасиловал 31-летний убийца

12:46, 14 июля 2020, ПАИ

18 июня в правоохранительные органы поступило сообщение об изнасиловании девушки во дворе одного из домов в Великих Луках. По этому факту следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.131 УК РФ (изнасилование). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Подозреваемым оказался ранее судимый за убийство 31-летний местный житель. В ночь на 18 июня он напал на потерпевшую, которая незадолго до этого отказала ему в знакомстве, за волосы затащил в безлюдное место, избил и изнасиловал.

Помощь в раскрытии преступления сыграли записи видеокамер, установленных в городе, благодаря изучению которых удалось восстановить полную картину совершенного преступления.

В настоящее время подозреваемый задержан. В его доме провели обыск, в ходе которого обнаружена и изъята одежда, в которой он находился в момент инкриминируемого ему деяния.

Сейчас следователи совместно с полицейскими продолжают проводить оперативно-следственные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.