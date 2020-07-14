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Общество

Более 60 тысяч рублей взыскало Росрыболовство с псковских браконьеров за прошлую неделю

В Псковской области за прошлую неделю сотрудники Северо-Западного территориального управления Росрыболовства взыскали с нарушителей 61 тысячу рублей штрафов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ведомстве.

Всего за неделю было выявлено 9 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов, наложено штрафов на сумму 12 тысяч рублей, у нарушителей изъято 10 незаконных орудий лова и 6 килограммов рыбы.

В целом по Северо-Западу госинспекторы рыбоохраны выявили 90 административных правонарушений и оштрафовали нарушителей на 219 тысяч рублей.

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