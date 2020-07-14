0
14:33
Строительство социального городка в Псковском районе идёт полным ходом
14:23
Пассажиры поезда Псков – Великие Луки смогут оформить билет со скидкой 30%
14:12
Власти Пскова сомневаются, что Гельдтова баня будет доступна горожанам
14:10
Михаил Ведерников вручил красные дипломы лучшим выпускникам ПсковГУ
13:51
Тротуары и парки Пскова будет убирать универсальная коммунальная машина
11:45
В Псковской области сняли запрет на проведение митингов рядом с больницами
11:44
Фестиваль Полистовского заповедника «РосянкаFEST» пройдёт онлайн
Еще новости
Общество

Законопроект о сокращении сроков регистрации договоров долевого участия поддержали псковские депутаты

Псковские депутаты поддержали инициативу правительства о сокращении сроков регистрации договоров участия в долевом строительстве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Депутаты областного Собрания высказались в поддержку проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» и иные законодательные акты Российской Федерации в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав».

Законодательная инициатива федерального правительства направлена на повышение качества и доступности государственного кадастрового учёта и государственной регистрации прав.

Авторы законопроекта предлагают детализировать отношения между многофункциональными центрами и Росреестром – принятые в бумажном виде документы должны переводиться в электронную форму. Это позволит оптимизировать процесс проведения правовой экспертизы и сократить сроки рассмотрения документов.

В документе предусмотрена возможность представления заявлений в форме электронного документа без усиленной квалифицированной электронной подписи в случаях, когда речь не идёт о переходе и ограничении прав – идентификация личности правообладателя будет осуществляться через портал государственных и муниципальных услуг.

Сроки государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве многоквартирного дома или иного объекта недвижимости предложено сократить. Ещё одно из нововведений касается недопустимости создания интернет-сайтов для перепродажи сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.

В связи с многочисленными обращениями строительных организаций, а также многообразием транспортных средств, в отношении которых не установлены какие-либо размеры и габариты, из действующих законодательных норм предложено исключить требования о максимально допустимом размере машино-мест. Сейчас в Едином государственном реестре недвижимости сведения о машино-месте указываются на основании технического плана, подготовленного в соответствии с проектной документацией здания или сооружения.

В положения законопроекта также включены предложения о расширении перечня лиц, по заявлениям которых осуществляются государственный кадастровый учёт и регистрация прав, уточнение оснований для возврата заявления и иных документов без рассмотрения, а также оснований для приостановления государственного кадастрового учёта и государственной регистрации прав.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Строительство социального городка в Псковском районе идёт полным ходом
14 июля 2020
Строительство социального городка в Псковском районе идёт полным ходом
Пассажиры поезда Псков – Великие Луки смогут оформить билет со скидкой 30%
14 июля 2020
Пассажиры поезда Псков – Великие Луки смогут оформить билет со скидкой 30%
Власти Пскова сомневаются, что Гельдтова баня будет доступна горожанам
14 июля 2020
Власти Пскова сомневаются, что Гельдтова баня будет доступна горожанам
Михаил Ведерников вручил красные дипломы лучшим выпускникам ПсковГУ
14 июля 2020
Михаил Ведерников вручил красные дипломы лучшим выпускникам ПсковГУ
Тротуары и парки Пскова будет убирать универсальная коммунальная машина
14 июля 2020
Тротуары и парки Пскова будет убирать универсальная коммунальная машина
В Псковской области сняли запрет на проведение митингов рядом с больницами
14 июля 2020
В Псковской области сняли запрет на проведение митингов рядом с больницами
Фестиваль Полистовского заповедника «РосянкаFEST» пройдёт онлайн
14 июля 2020
Фестиваль Полистовского заповедника «РосянкаFEST» пройдёт онлайн
Около 2 млн рублей прибыли Горводоканал перечислит в бюджет города
14 июля 2020
Около 2 млн рублей прибыли Горводоканал перечислит в бюджет города

Идет загрузка...