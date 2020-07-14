Законопроект о сокращении сроков регистрации договоров долевого участия поддержали псковские депутаты

13:08, 14 июля 2020, ПАИ

Псковские депутаты поддержали инициативу правительства о сокращении сроков регистрации договоров участия в долевом строительстве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Депутаты областного Собрания высказались в поддержку проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» и иные законодательные акты Российской Федерации в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав».

Законодательная инициатива федерального правительства направлена на повышение качества и доступности государственного кадастрового учёта и государственной регистрации прав.

Авторы законопроекта предлагают детализировать отношения между многофункциональными центрами и Росреестром – принятые в бумажном виде документы должны переводиться в электронную форму. Это позволит оптимизировать процесс проведения правовой экспертизы и сократить сроки рассмотрения документов.

В документе предусмотрена возможность представления заявлений в форме электронного документа без усиленной квалифицированной электронной подписи в случаях, когда речь не идёт о переходе и ограничении прав – идентификация личности правообладателя будет осуществляться через портал государственных и муниципальных услуг.

Сроки государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве многоквартирного дома или иного объекта недвижимости предложено сократить. Ещё одно из нововведений касается недопустимости создания интернет-сайтов для перепродажи сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.

В связи с многочисленными обращениями строительных организаций, а также многообразием транспортных средств, в отношении которых не установлены какие-либо размеры и габариты, из действующих законодательных норм предложено исключить требования о максимально допустимом размере машино-мест. Сейчас в Едином государственном реестре недвижимости сведения о машино-месте указываются на основании технического плана, подготовленного в соответствии с проектной документацией здания или сооружения.

В положения законопроекта также включены предложения о расширении перечня лиц, по заявлениям которых осуществляются государственный кадастровый учёт и регистрация прав, уточнение оснований для возврата заявления и иных документов без рассмотрения, а также оснований для приостановления государственного кадастрового учёта и государственной регистрации прав.