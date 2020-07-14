15-летний школьник обокрал автомобиль в Великих Луках

15:41, 14 июля 2020, ПАИ

15-летний школьник обокрал автомобиль в Великих Луках, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Подросток украл из автомобиля «ВАЗ-2107», припаркованного у дома на улице Гражданской, магнитолу, сабвуфер, набор инструментов, домкрат и другие вещи. Школьник сознался в краже, часть похищенного изъята. По факту кражи в полиции возбудили уголовное дело.

Также полицейские установили виновного в краже велосипеда из бани в поселке Мелиораторов Великолукского района, которая произошла в период с марта по апрель текущего года. Подозреваемым оказался 28-летний безработный и ранее судимый местный житель. Он вошел в баню через незакрытую дверь. Причиненный ущерб составил 10 тысяч рублей.

А 22 июня около 14:00 в Пустошке из квартиры дома на улице Мира 44-летний безработный мужчина украл мобильный телефон, золотые кольцо и сережки. Он признался в краже, похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.