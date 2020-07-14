0
10:34
Ещё два человека умерло от коронавируса в Псковской области
10:05
Псковская область вошла в десятку лидеров по темпам прироста преступности
09:14
Две иномарки столкнулись в Пустошкинском районе
21:00
Четырехлетнего ребенка сбила иномарка во дворе дома в Пскове
19:28
Следователи проводят проверку по факту гибели годовалого ребёнка в реке в Пустошкинском районе
17:06
ДТП длиной в шесть лет: врач сбила пожилую великолучанку на пешеходном переходе
12:14
«Прыгала на его грудную клетку»: В Пскове осудят избивших прохожего супругов
Еще новости
Происшествия

15-летний школьник обокрал автомобиль в Великих Луках

15-летний школьник обокрал автомобиль в Великих Луках, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Подросток украл из автомобиля «ВАЗ-2107», припаркованного у дома на улице Гражданской, магнитолу, сабвуфер, набор инструментов, домкрат и другие вещи. Школьник сознался в краже, часть похищенного изъята. По факту кражи в полиции возбудили уголовное дело.

Также полицейские установили виновного в краже велосипеда из бани в поселке Мелиораторов Великолукского района, которая произошла в период с марта по апрель текущего года. Подозреваемым оказался 28-летний безработный и ранее судимый местный житель. Он вошел в баню через незакрытую дверь. Причиненный ущерб составил 10 тысяч рублей.

А 22 июня около 14:00 в Пустошке из квартиры дома на улице Мира 44-летний безработный мужчина украл мобильный телефон, золотые кольцо и сережки. Он признался в краже, похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Ещё два человека умерло от коронавируса в Псковской области
14 июля 2020
Ещё два человека умерло от коронавируса в Псковской области
Псковская область вошла в десятку лидеров по темпам прироста преступности
14 июля 2020
Псковская область вошла в десятку лидеров по темпам прироста преступности
Две иномарки столкнулись в Пустошкинском районе
14 июля 2020
Две иномарки столкнулись в Пустошкинском районе
Четырехлетнего ребенка сбила иномарка во дворе дома в Пскове
13 июля 2020
Четырехлетнего ребенка сбила иномарка во дворе дома в Пскове
Следователи проводят проверку по факту гибели годовалого ребёнка в реке в Пустошкинском районе
13 июля 2020
Следователи проводят проверку по факту гибели годовалого ребёнка в реке в Пустошкинском районе
«Прыгала на его грудную клетку»: В Пскове осудят избивших прохожего супругов
13 июля 2020
«Прыгала на его грудную клетку»: В Пскове осудят избивших прохожего супругов
Нетрезвый водитель скутера столкнулся с «Мерседесом» в Плюсском районе
13 июля 2020
Нетрезвый водитель скутера столкнулся с «Мерседесом» в Плюсском районе
Годовалый ребенок пострадал при столкновении четырех автомобилей в Стругокрасненском районе
13 июля 2020
Годовалый ребенок пострадал при столкновении четырех автомобилей в Стругокрасненском районе

Идет загрузка...