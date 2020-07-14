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Общество

Лучшего работника туриндустрии определят в Псковской области

Лучшего работника туриндустрии определят в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПсковГУ.

Лучших будут выбирать по четырем номинациям: лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения; лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму;  лучший экскурсовод (гид). Подноминация: лучший гид-переводчик;  лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная). Заявки принимаются до 15 июля.

Заявка на участие в конкурсе и подробности о номинациях доступны по ссылке.

Традиционно ПсковГУ является основной площадкой по подготовке кадров для туриндустрии региона на базе инновационной научно-образовательной инфраструктуры вуза. В вузе проводятся исследования туристско-рекреационного кластера.

Будучи членом Псковского областного союза туриндустрии, Псковский государственный университет реализует три образовательные программы по направлениям «туризм» и «гостиничное дело» (среднее профессиональное образование и высшее – бакалавриат), а также 3 программы профессиональной переподготовки и  4 - повышения квалификации.

В 2019 году ПсковГУ стал инициатором организации и проведения Национальной научно-практической конференции «Экскурсионная деятельность и туризм: теория и практика», которая состоялась в 2020 году во второй раз. Конференция приурочена к международному дню экскурсовода.

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