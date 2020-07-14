Астрофизики обнаружили самый далекий гамма-всплеск во Вселенной

22:45, 14 июля 2020, ПАИ

Самый далекий от Земли короткий гамма-всплеск, произошедший 10 млрд лет назад (через 3,8 миллиарда лет после Большого взрыва), зафиксировали астрономы из Северо-Западного университета США и их британские коллеги. Как пишет РИА Новости, соответствующая информация опубликована в журнале Astrophysical Journal Letters.

Учёным удалось измерить послесвечение самого удаленного из всех когда-либо наблюдавшихся событий этого типа, получившего имя SGRB181123B. Гамма-всплески происходят, когда две нейтронные звезды сливаются. Это слияние вызывает кратковременный всплеск гамма-лучей.

Астрофизики фиксируют только семь или восемь таких событий в год. И поскольку их послесвечение обычно длится лишь несколько часов, возможности для наблюдения очень ограничены.

Специалисты считают, что им невероятно повезло увидеть событие, произошедшее, когда возраст Вселенной составлял всего одну треть от нынешнего, в «космический полдень», как говорят ученые. Этот факт говорит о том, что даже в самой молодой Вселенной уже происходило слияние нейтронных звезд.