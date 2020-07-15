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За обман командования части псковский контрактник заплатит штраф

Старший сержант из войсковой части 32515 в Псковской области признан виновным в уклонении от исполнения обязанностей военной службы, сообщили Псковскому агентству информации в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Псковскому гарнизону,

С 13 июня по 1 августа 2018 года командование части предоставило сержанту отпуск, который он обязался проводить в Уссурийске Приморского края. С целью временно уклониться от исполнения обязанностей военной службы контрактник решил обмануть командование. К месту проведения отпуска он не убыл, а провел его в населенных пунктах Московской, Воронежской, Саратовской и Псковской областей, фактически не использовав при этом по прямому назначению предоставленные ему дополнительные сутки на дорогу.

После прибытия из отпуска сержант представил отпускной билет с внесенными в него фиктивными сведениями о его нахождении в Уссурийске. Оказалось, что на протяжении 10 суток с 23 июля по 1 августа 2018 года военнослужащий уклонялся от своих обязанностей.

Оценив собранные следствием доказательства, Псковский гарнизонный военный суд признал сержанта виновным и назначил штраф в 15 тысяч рублей.

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