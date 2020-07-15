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Около 300 тысяч рублей похитили мошенники у жителей Псковской области

Фото Дарьи Хватковой.

У жителей Псковской области мошенники обманным путём похитили около 300 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

42-летней псковичке позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом предотвращения незаконной транзакции денег обманным путём он завладел денежными средствами горожанки в сумме около 120 тысяч рублей.

По аналогичной схеме в тот же день порядка 117 тысяч рублей лишился 28-летний житель Псковского района.

Двое жителей Бежаницкого и Пыталовского районов при попытке осуществления через интернет операций по купле-продаже токарного станка и детской мебели тоже стали жертвами дистанционного мошенничества и лишились в общей сложности более 50 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется расследование.

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