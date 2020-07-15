28 тысяч рублей отдала «целительнице» пожилая великолучанка

10:31, 15 июля 2020, ПАИ

28 тысяч рублей отдала «целительнице» пожилая великолучанка, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

14 июля в дом к 84-летней женщине зашла неизвестная, которая заявила, что видит на хозяйке порчу и готова ее снять. Однако за услугу она попросила 28 тысяч рублей. После окончания «сеанса» незнакомка удалилась, а пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенницы, и обратилась с заявлением в ОМВД России по городу Великие Луки. Возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Подобные случаи отмечались на территории области и раньше, в том числе в Пскове. Потерпевшими становятся, как правило, люди преклонного возраста. Полиция рекомендует жителям региона быть в подобных ситуациях предельно осмотрительными и не идти на поводу у незнакомцев, которые могут представляться магами или целителями.