Поезд из Пскова в Евпаторию запустят в августе

22:39, 16 июля 2020, ПАИ

Поезд из Пскова в Евпаторию запустят со 2 августа, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Пересадок не будет. Два вагона будут следовать из Пскова до Чудово с остановкой в Великом Новгороде. В Чудово они будут присоединяться к поезду «Санкт-Петербург – Евпатория».

Отправление состава назначено на 2, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 26, 28 августа, 1 и 3 сентября. Отправление из Пскова планируется в 13:20.

Перевозки будет осуществлять компания «Гранд Сервис Экспресс».