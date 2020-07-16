0
23:57
Начались работы по восстановлению Домика волонтёра рядом с усадьбой Строгановых
23:14
Игорь Иванов представил коллективу санатория «Хилово» нового директора
22:39
Поезд из Пскова в Евпаторию запустят в августе
21:21
ВИДЕО: В Неёлово строят детский сад на 270 мест
20:00
«Бац! – и он есть»: Сергей Грахов о строительстве в Псковской области
19:07
ВИДЕО: Зрительный зал концерта «Спасибо медикам» в Псковской области разместят на взлётной полосе
18:41
Сохранить деревья при реконструкции проспекта Ленина в Великих Луках поручил губернатор
Еще новости
Общество

Поезд из Пскова в Евпаторию запустят в августе

Поезд из Пскова в Евпаторию запустят со 2 августа, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Пересадок не будет. Два вагона будут следовать из Пскова до Чудово с остановкой в Великом Новгороде. В Чудово они будут присоединяться к поезду «Санкт-Петербург – Евпатория».

Отправление состава назначено на 2, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 26, 28 августа, 1 и 3 сентября. Отправление из Пскова планируется в 13:20.

Перевозки будет осуществлять компания «Гранд Сервис Экспресс».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Начались работы по восстановлению Домика волонтёра рядом с усадьбой Строгановых
16 июля 2020
Начались работы по восстановлению Домика волонтёра рядом с усадьбой Строгановых
Игорь Иванов представил коллективу санатория «Хилово» нового директора
16 июля 2020
Игорь Иванов представил коллективу санатория «Хилово» нового директора
Поезд из Пскова в Евпаторию запустят в августе
16 июля 2020
Поезд из Пскова в Евпаторию запустят в августе
ВИДЕО: В Неёлово строят детский сад на 270 мест
16 июля 2020
ВИДЕО: В Неёлово строят детский сад на 270 мест
ВИДЕО: Зрительный зал концерта «Спасибо медикам» в Псковской области разместят на взлётной полосе
16 июля 2020
ВИДЕО: Зрительный зал концерта «Спасибо медикам» в Псковской области разместят на взлётной полосе
Сохранить деревья при реконструкции проспекта Ленина в Великих Луках поручил губернатор
16 июля 2020
Сохранить деревья при реконструкции проспекта Ленина в Великих Луках поручил губернатор
«С передовой на передовую» - Анастасия Повторейко о назначении на пост главврача инфекционной больницы
16 июля 2020
«С передовой на передовую» - Анастасия Повторейко о назначении на пост главврача инфекционной больницы
Анастасия Повторейко возглавит новую инфекционную больницу в Пскове
16 июля 2020
Анастасия Повторейко возглавит новую инфекционную больницу в Пскове 1

Идет загрузка...