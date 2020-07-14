Депутат Псковской гордумы: Да, я белая ворона

10:55, 17 июля 2020, ПАИ

Директор Центра кровельных систем, депутат Псковской городской Думы Денис Иванов рассказал, что его называют белой вороной среди других партийцев. Об этом он сообщил в эфире проекта ПАИ-live 17 июля.

«Меня часто пытаются ловить за слова, называют белой вороной», - рассказал Денис Иванов. – Я могу много сказать, но и много что показать».

Денис Иванов отметил, что он не нарушает партийную дисциплину.

«За что меня упрекнуть? За то, что я люблю страну и город и не хочу уезжать отсюда?» - отметил Иванов, добавив, что депутаты должны быть открытыми для избирателей.

Денис Иванов подчеркнул, что часто к нему подходят на улице и задают не самые удобные вопросы.

«Я нахожу слова и общаюсь, ведь это наши люди, других избирателей у нас нет», - добавил депутат.