0
13:41
Псковский депутат назвал значимой инициативу о предоставлении детям врачей мест в детсадах вне очереди
09:43
Сессия Псковской городской Думы начнётся в 10:00
19:45
Михаил Ведерников занял 12-е место в рейтинге активности губернаторов в Instagram
18:16
Псковский губернатор пожелал удачи Сергею Тарасику
11:44
Избранный глава Печорского района Сергей Тарасик сразу приступит к работе
08:45
Выборы главы Печорского района: аномалии не случилось
08:34
Явка на выборах главы Печорского района составила почти 27%
Еще новости
Политика

Депутат Псковской гордумы: Да, я белая ворона

Директор Центра кровельных систем, депутат Псковской городской Думы Денис Иванов рассказал, что его называют белой вороной среди других партийцев. Об этом он сообщил в эфире проекта ПАИ-live 17 июля.

«Меня часто пытаются ловить за слова, называют белой вороной», - рассказал Денис Иванов. – Я могу много сказать, но и много что показать».

Денис Иванов отметил, что он не нарушает партийную дисциплину.

«За что меня упрекнуть? За то, что я люблю страну и город и не хочу уезжать отсюда?» - отметил Иванов, добавив, что депутаты должны быть открытыми для избирателей.

Денис Иванов подчеркнул, что часто к нему подходят на улице и задают не самые удобные вопросы.

«Я нахожу слова и общаюсь, ведь это наши люди, других избирателей у нас нет», - добавил депутат.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Сессия Псковской городской Думы начнётся в 10:00
14 июля 2020
Сессия Псковской городской Думы начнётся в 10:00
Михаил Ведерников занял 12-е место в рейтинге активности губернаторов в Instagram
13 июля 2020
Михаил Ведерников занял 12-е место в рейтинге активности губернаторов в Instagram
Псковский губернатор пожелал удачи Сергею Тарасику
13 июля 2020
Псковский губернатор пожелал удачи Сергею Тарасику
Избранный глава Печорского района Сергей Тарасик сразу приступит к работе
13 июля 2020
Избранный глава Печорского района Сергей Тарасик сразу приступит к работе
Явка на выборах главы Печорского района составила почти 27%
13 июля 2020
Явка на выборах главы Печорского района составила почти 27%
Сергей Тарасик выиграл выборы главы Печорского района
12 июля 2020
Сергей Тарасик выиграл выборы главы Печорского района
Председатель ТИК Печорского района: Выборы проходят спокойно
12 июля 2020
Председатель ТИК Печорского района: Выборы проходят спокойно
Досрочные выборы главы Печорского района проходят 12 июля
12 июля 2020
Досрочные выборы главы Печорского района проходят 12 июля

Идет загрузка...