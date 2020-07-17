Псковский депутат назвал значимой инициативу о предоставлении детям врачей мест в детсадах вне очереди

13:41, 17 июля 2020, ПАИ

Значимой назвал вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Виктор Антонов инициативу о первоочередном порядке предоставления детям медиков мест в детских садах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

«Инициатива значимая. Первичное звено медучреждений на 60-70 % укомплектовано кадрами. Это участковые терапевты, педиатры, сотрудники скорой помощи, где работают в основном женщины, и такая мера в том числе помогла бы решить проблему кадров», – отметил Виктор Антонов.

Он напомнил, что такой привилегией, согласно федеральному законодательству, обладают дети сотрудников правоохранительных органов, работников прокуратуры, следователей и ряда других ведомств.

«Всё, что прописано в федеральном законе, оно остается, это федеральная норма. Её поменять мы сами не можем, но есть возможность издать свой региональный закон, который не противоречил бы федеральному и обеспечивал этот приоритет. Мы договорились, что идею не отвергаем, но нужна её доработка. Вернемся к ней осенью», – уточнил Виктор Антонов.