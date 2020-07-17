«Россети» и «Хевел» подписали соглашение о сотрудничестве

14:28, 17 июля 2020, ПАИ

Группа компаний «Хевел» и компания «Россети» подписали соглашение о развитии возобновляемых источников энергии в России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского филиала «Россети Северо-Запад».

В рамках заключенного соглашения ланируется реализация совместных проектов электроснабжения потребителей на удаленных и изолированных территориях с внедрением энергоэффективных солнечных решений и предоставление услуг по установке солнечных панелей «под ключ» через центры обслуживания клиентов, портал-тп.рф и мобильное приложение «Россетей», а также ряд других совместных мероприятий.

Компания «Россети» (ПАО «Россети») управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 тыс. МВА. Численность персонала группы компаний «Россети» – 220 тыс. человек. Имущественный комплекс «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. У компании «Россети» есть свой официальный Telegram-канал. Он является приоритетным ресурсом распространения в СМИ информации о работе оператора одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Ежедневно публикуются актуальные события в электросетях России, инфографика и аналитика, социальные новости, а также информация об климатических рисках для инфраструктуры, аварийных ситуациях, прогнозы восстановления снабжения, видео и фото повреждений и ремонтных работ.