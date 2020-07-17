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Хромающего жителя Опочецкого района разыскивает полиция

Владимир Величко. Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области

59-летнего жителя Опочецкого района Владимира Величко разыскивают полицейские, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

16 июля мужчина ушёл из дома на улице Полярной в деревне Глубокое. Его рост 165-170 сантиметров, сам худощавого телосложения, глаза серые, волосы короткие, седые. Особые приметы: хромает на правую ногу, отсутствуют три верхних зуба, говорит невнятно.

Был одет в серые спортивные брюки, тёмно-синюю куртку с белыми полосками на манжетах, футболку светло-коричневого цвета и чёрные сланцы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Владимира Величко, просят обратиться по телефонам (811-38) 2-17-55 или 02.

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