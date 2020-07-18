О векторе развития облсовпрофа, о новых сотрудниках и о работе после пандемии – в интервью с Игорем Ивановым

17:30, 18 июля 2020, ПАИ

В эфире ПАИ-live 17 июля Игорь Иванов, председатель Псковского областного совета профсоюзов, в беседе с Александром Машкариным рассказал о векторе развития облсовпрофа, об обновлённом аппарате управления и о работе после пандемии.

Большая семья – и никаких камней!

– Как прошёл первый месяц работы в новой должности, в новой ипостаси?

– Проблемы – они были и будут. Но в целом мы справляемся. Новая команда, которая была сформирована в областном совете профсоюзов, активно работает. Я вижу, что люди с радостью ходят на работу – а это уже говорит о многом. Это касается не только аппарата, это касается и членских организаций областного совета отраслевых профсоюзов. Поскольку у нас уже прошло не одно заседание президиума (если быть точным, то более четырёх заседаний и очного, и неочного формата), все решения принимаются оперативно, после обсуждения. Решения правильные и практически все единогласные, что тоже очень здорово.

– Ну, единогласные решения и в прошлом профсоюзе принимали правильно. Что за новая команда? Очень многие говорили о том, что работоспособность облсовпрофа будет зависеть от того, сможешь ли ты сформировать новую команду. Получилось или нет? И кто эти люди?

– Я думаю, что получилось. Понятно, что ещё ряд перестановок будет внутри аппарата, но основная команда уже сформирована. Назначены мои заместители. Это Бергер Татьяна Вячеславовна, которая курирует экономический блок: профессионал-экономист, её знают в учреждениях, и сейчас мы получаем позитивную, правильную, профессиональную обратную связь от главных бухгалтеров, от тех руководителей, которых мы назначили, то есть человек грамотный, выполняет свою работу, я могу на неё опереться. Это Стегний Андрей Борисович, второй заместитель, который занимается организационной и правовой работой. Я считаю, здесь мы тоже это направление усилили. Соответственно, он был раньше руководителем инспекции труда, и ему, что касается орг- и правовых вопросов, это всё знакомо. Липаловская Наталья Геннадьевна, активный член профсоюза. Она возглавила правовую инспекцию. В организационный отдел, отдел развития профсоюзного движения и коллективных действий, который я раньше возглавлял, у нас пришёл тоже, как мне видится, профессионал и человек, который разбирается, хочет и может работать, который не понаслышке знает, что такое система социального партнёрства, поскольку последнее место его работы – это как раз таки администрация Псковской области: он был замначальника управления внутренней политики. Это Маковский Андрей Андреевич. И он сейчас очень позитивно влился, взял на себя большой блок: это организация публичных мероприятий, форумов. Уже есть положительное решение комитета, и мы на нашей туристической базе собираемся провести форум работающей молодёжи в сентябре. Сейчас готовится ассоциация территориальных объединений профсоюзов, которая тоже пройдёт на нашей площадке Северо-Западного федерального округа: все руководители профцентров Северо-Запада соберутся у нас в нашем регионе – большое событие. Готовятся два больших мероприятия с Роспрофжел – это совместный президиум. Планируется подписание соглашений с Великим Новгородом, с профцентром: они давно этого ждали, и мы не понимаем, почему раньше этого сотрудничества не было. Два региона близких, как говорится, два брата: два брата и как регионы, и как два брата-профсоюза должны дружить, взаимодействовать, работать, обмениваться членами профсоюзов в тех же самых здравницах (это направление сейчас будет вести тоже Маковский Андрей Андреевич). Будет большая встреча трёхстороннего президиума, правда, не на нашей площадке, а в Республике Беларусь: сейчас границы открывают, и тоже Андрей Андреевич будет этот блок для нас готовить. Мне видится, что он справится: коллектив его принял, мы ему поможем. Финансовый блок: к нам пришёл профессионал в отдел управления профсоюзным имуществом Лопушанский Игорь Олегович. Он раньше работал в областном совете профсоюзов, потом достаточно долго работал в общественно-политическом движении «Народный фронт «За Россию» на штатной основе. Он понимает, что такое профсоюзы, что такое общественная организация и что такое профсоюзное имущество. Всё, что касается договоров аренды, взаимодействия с арендаторами, с администрацией города Пскова по тем объектам, которые у нас есть, – всё это на нём, и у него тоже это успешно получается. Сразу хочу сказать, что новая команда сформировалась, она активно включилась в работу. Каких-то потрясений внутри профсоюза нет. Аванс, заработная плата заплачены, налоги платим.

– То есть не произошло так, что старый мир разрушили, новый ещё не построили?

– Нет, такого нет, и так быть не должно. Мы должны понимать, что и для чего делаем и каков конечный результат. А конечный результат должен выражаться в том, чтобы члены профсоюза в соответствии с уставом получали защиту. Мы должны защищать права и интересы человека труда, члена профсоюза – для этого должен быть эффективный аппарат, который знает свои должностные обязанности, который их выполняет и за это получает заработную плату. То есть мы должны обеспечить вот этот баланс.

– После того, как сформирована новая команда и ты вошёл в курс дела, вылезли ли ещё какие-то подводные камни, неизвестные факты о работе предыдущего председателя облсовпрофа и его команды, о которых раньше было неизвестно?

– Это, безусловно, есть. Единственное, что я не хотел бы об этом говорить. Перекосы были, и достаточно серьёзные: в поощрении сотрудников, был персонифицированный подход к кадрам, к начислению заработной платы, к премиям. В общем, как мы говорим, в профсоюзной семье, получается, кто-то был хороший, кто-то не очень, кого-то люблю, кого-то не люблю. Сегодня этого нет. И дальше мы также не позволим себе вести работу так, как она строилась раньше.

– Как сейчас лидеры отраслевых профсоюзов включены в работу облсовпрофа?

– Максимально включены, максимально! Во-первых, потому что необходимо было принимать ряд решений: по назначению руководителей, по созыву советов учредителей, опять же, по кадровым вопросам профобъединения. Сегодня президиум, как, собственно говоря, и раньше, утверждает штатное расписание. Соответственно, все кадровые изменения, которые происходили, происходят, будут происходить, мы согласовываем с коллегиальным органом. Мы собирались достаточно часто, все обсуждали, у нас где-то были вопросы, поступали предложения членских организаций – все они были услышаны, и я говорю, что практически в едином порыве все решения принимались. И мне хотелось бы, чтоб так было и дальше. Ко мне многие членские организации подходили и говорили, что они наконец-то почувствовали себя членами большой общественной организации, почувствовали, что они сегодня важны и принимают решения, что с ними советуются. Это хорошо.

– Не буду говорить, что слёзы умиления катятся по моим щекам, но на самом деле очень хочется верить в то, что профсоюзная кухня стала действительно открытой и прозрачной и улучшения будут налицо.

Оправдать кредит доверия

– Ещё один вопрос, тоже кадровый: буквально на днях ты сообщил о назначении нового директора профсоюзного курорта «Хилово». Каким образом принималось это решение? Был ли выбор из каких-то ещё кандидатур?

– Действительно, была кандидатура не только Феоктистова Игоря Геннадьевича. Был целый ряд кандидатур, рассматривались люди. Но, конечно, мы ставили определённые условия, что это должен быть человек с высшим медицинским образованием, управленец в прошлом, то есть человек, который разбирается в хозяйстве. «Хилово» вы представляете: это достаточно большое хозяйство с медицинским профилем. У нас было и несколько кандидатур из Республики Беларусь, кандидатуры из города Кировска (это Мурманская область), тоже серьёзные управленцы. Я не буду называть фамилии, имена. Люди сейчас работают на тех местах, на которых они работают, может быть, они со своими работодателями согласовывали эти варианты или не согласовывали, но не хочу людей подставлять. Но кандидатур было достаточно много. Мы всех их рассматривали, в итоге остановились на Игоре Геннадьевиче, поскольку человек местный, наводили справки – человек порядочный. Несколько раз встретились – он готов принимать те решения, которые сегодня необходимы профсоюзу учреждения. И мы поняли, что, наверно, для нас он сегодня самая подходящая кандидатура.

– Когда стало известно о его назначении, многие говорили, что курорт «Хилово» – это не только профсоюзы и медицина, это ещё и бизнес. Предыдущее место работы Игоря Феоктистова – госпиталь ветеранов, фактически бюджетное учреждение. Нет опасения, что бизнес-составляющую в «Хилово» он вдруг может завалить?

– Опасения нет, поскольку не только приходит Феоктистов Игорь Геннадьевич – продолжает работу вся команда. Вместе с Игорем Геннадьевичем сегодня работает контрольно-ревизионная комиссия, вновь сформированное учреждение, контрольно-ревизионная комиссия областного совета профсоюзов, а она достаточно серьёзная. У нас состав не тот, который был раньше. По сути, сегодня все главные бухгалтеры в составе КРК: заместитель главного бухгалтера «Пассажиравтотранса», главный бухгалтер горводоканала, главный бухгалтер Всероссийского электропрофсоюза, в прошлом аудитор, заместитель главного бухгалтера облпотребсоюза, то есть люди, которые понимают предмет. Они понимают, что такое экономика, что такое учреждение, что такое финансы. И сегодня они все вместе с Игорем Геннадьевичем работают. Плюс, конечно, свой управленческий контроль со стороны областного совета профсоюзов я как руководитель буду осуществлять, будет осуществлять второй собственник в лице ФНПР. Мы рассчитываем, что у Игоря Геннадьевича и у нас всё получится. Мы взяли себе срок, на который его назначили, по итогам работы посмотрим: либо Игорь Геннадьевич продолжит работать в данной должности, либо если, может быть, ему что-то не подойдёт или собственнику что-то не понравится, тогда мы примем другие кадровые решения. Но мне бы этого не хотелось. Мне хотелось бы, чтоб все получилось, поскольку кредит доверия сегодня максимален. Я говорю это о президиуме, который поручил мне 14 июля созвать совет учредителей (он был сразу же, очень оперативно созван). Никогда такого не было, когда бюллетень подписал, поддержав Псков, быстро, оперативно и лично второй собственник, председатель ФНПР Михаил Викторович Шмаков. Поэтому нельзя подвести лидера профсоюзов России и нельзя подвести меня. Так что Игорю Геннадьевичу, хочет он этого или не хочет, придется работать эффективно и хорошо.

Кровь не пьёт, имущество не продаёт

– У профсоюзов масса недвижимости, курортов, теплоходы есть, нет – не знаю, но профсоюз в Псковской области прямо такой капиталист.

– Только с человеческим лицом.

– Когда ты возглавил облсовпроф, тоже многие говорили: «Ну всё, сейчас вот этим отдадут вот это, вот этим – вот это, и профсоюз останется ни с чем». Вот какова твоя позиция, позиция ФНПР в лице Михаила Шмакова, что делать с профсоюзной собственностью? Вы будете отдавать её кому-то в управление, продавать? Что будет происходить?

– Мне хотелось бы, чтобы эти разговоры раз и навсегда закончились. Я понимаю, что в выборный цикл эти темы специально создавались, муссировались, что «Иванов весь такой злой и страшный, сюда пришёл, чтобы всё поделить, кому-то передать, отдать, а сам куда-нибудь свалит, там, в Испанию на лавры». Это не так, и ни в коем случае мы это делать не собирались. Вопросы не только у вас возникают. Вот я приезжаю в некоторые учреждения – напряжённые люди, поговорю – вроде как все успокоились: не такой страшный Иванов, как там представляли, что я, наверно, свежее мясо ем и тёплую кровь пью. Всё совершенно адекватно. Ничего ни передавать, ни отдавать, ни дарить областной совет профсоюзов не будет. И я подчеркиваю, что эти решения принимает не Иванов, если они когда-то, допустим, возникали либо будут возникать, а коллегиальный орган, совет. Совет управляет имуществом и решает вопросы его использования и отчуждения. И я думаю, что совет такие решения не примет никогда ни при каких обстоятельствах. У нас членские организации, отраслевые профсоюзы, и председателей, которые в этих отраслевых профсоюзах, тоже выбирают люди. И все понимают, что собственность областного совета профсоюзов должна работать на члена профсоюза, на человека труда. Это должны быть льготные санаторно-курортные путёвки, что есть, кстати. Ещё раз всем ответственно заявляю: подписаны председателем совета учредителей Ивановым Игорем Олеговичем цены на санкур – они остаются такими же, которые и были, социально ориентированными во всех наших профсоюзных здравницах. Такие же скидки на объекты туризма, туристические базы, на нашу гостиницу. Всю свою социальную нагрузку областной совет профсоюзов, как обещал, будет вести и ведёт. Пускай никто не боится. Ничего, ещё раз подчёркиваю, ни отдавать, ни продавать, ни дарить не будем. Подводим здесь черту.

– С 16 июля начался период, когда оздоровительные учреждения Псковской области заработали, в том числе и курорты, которые принадлежат профсоюзу. Расскажи, пожалуйста, как сейчас идёт наполнение «Хилово», «Голубых озёр», «Черёхи». Есть ли клиенты?

– Отдыхающие с радостью едут туда. Во-первых, вздохнул и наш любимый профессиональный медицинский персонал, если говорить о здравницах. Туризм мы запустили чуть раньше, когда ограничения были сняты, а санатории открылись буквально вчера. Я был вчера в санатории «Хилово», когда представлял нового руководителя, – уже было больше 50 отдыхающих. Понятно, для нашей здравницы, которая единовременно может принимать 600 человек, это немного, но я вижу довольные лица – и отдыхающих, и тех, которые принимают. На сегодняшний день, как мне уже доложили, ещё плюс 100 человек, и так идёт по нарастающей. Я думаю, что и люди устали и хотят сохранять своё здоровье после основного пика коронавирусной инфекции, ограничительных мер. Мы надеемся, что второй волны, которой всех пугают, не будет. Все приезжайте в наши профсоюзные здравницы, поддерживайте свой иммунитет, сохраняйте здоровье – и коронавирусом никогда никто не заболеет! Всё будет хорошо!