Игорь Иванов рассказал, как принималось решение о назначении нового директора санатория «Хилово»

13:13, 17 июля 2020, ПАИ

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов в прямом эфире ПАИ-live 17 июля рассказал, как принималось решение о назначении нового директора санатория «Хилово».

Игорь Иванов отметил, что для назначения на должность нового директора санатория «Хилово» рассматривалась не только кандидатура бывшего начальника Псковского госпиталя для ветеранов войн Игоря Феоктистова, но и других людей. «Мы рассматривали разные кандидатуры. Было поставлено условие, что кандидат на должность директора должен иметь медицинское образование, разбираться в хозяйстве, быть управленцем», – отметил председатель Псковского облсовпрофа. Он добавил, что, в частности, рассматривались кандидатуры из Кировска, Мурманской области и Белоруссии.

Председатель Псковского облсовпрофа подчеркнул, что кандидатур было много, но в итоге остановились на Игоре Феоктистове. «Он местный, порядочный человек. Он готов принимать те решения, которые нужны профсоюзу и санаторию «Хилово», – заметил Игорь Иванов.

Он также подчеркнул, что есть кому помогать в работе Игорю Феоктистову. «Работу продолжает вся команда. Это люди, которые понимают предмет: что такое экономика, учреждение, финансы», – заметил председатель Псковского облсовпрофа и подчеркнул, что будет контролировать работу в санатории «Хилово».

Ранее сообщалось, что единогласным решением совета учредителей в лице областного совета профсоюзов, Федерации независимых профсоюзов России на должность директора санатория «Хилово» назначен Игорь Феоктистов сроком на один год.