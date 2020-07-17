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Общество

Более 150 человек приехали отдыхать в «Хилово» после снятия ограничений

Санаторий "Хилово". Фото из Instagram санатория

Более 150 человек приехали отдыхать в санаторий «Хилово» после снятия ограничений, сообщил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов в эфире ПАИ-live.

«Отдыхающие едут, – отметил он. – Вчера было больше 50 отдыхающих, это немного, но сегодня еще плюс 100 человек».

«Люди устали и хотят восстановить здоровье. Надеемся, что второй волны [коронавируса] не будет», – добавил Игорь Иванов и пригласил всех приезжать в профсоюзные здравницы.

15 июля директором санатория «Хилово» стал Игорь Феоктистов.

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