Более 150 человек приехали отдыхать в «Хилово» после снятия ограничений

13:31, 17 июля 2020, ПАИ

Более 150 человек приехали отдыхать в санаторий «Хилово» после снятия ограничений, сообщил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов в эфире ПАИ-live.

«Отдыхающие едут, – отметил он. – Вчера было больше 50 отдыхающих, это немного, но сегодня еще плюс 100 человек».

«Люди устали и хотят восстановить здоровье. Надеемся, что второй волны [коронавируса] не будет», – добавил Игорь Иванов и пригласил всех приезжать в профсоюзные здравницы.

15 июля директором санатория «Хилово» стал Игорь Феоктистов.