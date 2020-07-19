Где можно и где нельзя в Чудском озере ловить судака, рассказал Николай Бесклёвный

15:59, 19 июля 2020, ПАИ

Без традиционной ухи, но зато с трофейными судаками прошло прошлое воскресенье, День рыбака, в нашей дружной компании псковских рыболовов. Такие праздничные рыбалки запоминаются надолго, а кому-то и на всю жизнь.

Правильные рыболовы и туристы

Выехали из Пскова всемером. В День рыбака и большей компанией, бывает, выбираемся, но год на год не приходится. На «нашу» поляну на берегу Раскопельского залива Чудского озера, что неподалёку от гдовской рыбацкой деревушки с красивым названием Подлипье, прибыли к 19 часам. Там уже расположились гости из Новгородской области – две машины, прицеп, четыре палатки, лодка. По всем признакам группа молодёжи из соседнего региона отдыхала здесь уже не первый день. Но туристы оказались правильные: уезжая, весь свой мусор забрали с собой, оставшиеся дрова сложили в аккуратную поленницу. По моим многолетним наблюдениям, таких отдыхающих, во всяком случае на берегах Чудского озера, становится с каждым годом всё больше. Откровенные разгильдяи, демонстративно не убирающие за собой, встречаются нечасто. Я всегда привожу в пример отдыхающих на берегах гдовской реки-красавицы Желчи. Сотни туристов и рыболовов из Псковской области, а ещё больше – из соседних регионов, ежегодно в летний период располагаются здесь иногда и на неделю, и на две. Бывает, что к реке и подъехать негде, чтобы спустить лодку и не мешать людям, – настолько плотно заселяется этот живописный берег. Но редко повстречаешь там выброшенный пакет – не то что кучу мусора. Многие не верят в такое, но приезжайте и посмотрите: там береговая линия метров на двадцать, не меньше, всегда убрана граблями. Есть чему поучиться.

Вечером – шторм, утром – отличная погода

На воду с вечера так и не вышли – об этом и думать было нельзя: сосны гнулись и шумели, метровая волна гуляла по заливу. Такая погода прогнозировалась, а потому с традиционной ухой из свежепойманной рыбы даже не пытались заморачиваться. Я всё же несколько раз подходил к берегу, с надеждой вглядываясь в просторы залива, но бесконечная цепь крупных белых барашков решительно отгоняла все даже мало-мальские мысли о вечерней рыбалке. Редко бывает, когда прогноз погоды так точно сбывается. Но без горячего блюда мы не остались: шашлык вкусный получился. Ну и какой же вечер на берегу озера без костра! Долго сидели, разговаривали, пели песни под баян. Засиделись за полночь – видим: а тучек-то и не стало, над головой засияли звёздочки, наутро действительно намечалась хорошая погода.

Будильник завёл на 4:30, а проснулся в 4:29. Сразу выключил звонок, чтобы товарищей не будить, и понял, что выходить из палатки, наверное, рановато: на улице по-прежнему шумел сильный ветер. И только я повернулся на другой бок, как: «Рыбаки, вставать не пора? С праздником!» – это Николай Константинович решил позаботиться о том, чтобы мы утренний клёв не проспали. Мы промолчали, прикинулись спящими и ещё полчасика покемарили. Потом не спеша попили чай. Договорились, что одна половина из нас пойдёт в западную часть залива, к деревне Мде, а другая – в восточную, за остров Пыпно, и если что, то будем звонить друг другу.

Где пусто, а где и густо

Мы – к Мде. И на первом же проходе у меня поклёвка. Но на крючке повис щурёнок, я его, конечно, отпустил. И ещё минут через 20 сошла у самой лодки неплохая, примерно полуторакилограммовая щучка. А дальше клевало всё реже и только мелкая щучка.

И тут звонит приятель: «А мы восемь штук клыкастых поймали». Вот блин, оказывается, рыба-то где-то есть! Они с товарищем сразу отправились на семиметровую яму, расположенную в конце Раскопельского залива. Подходя туда, увидели, что стоящий над ямой рыболов прямо на их глазах вытащил судака, и притормозили. Поджиговали (способ лова хищной рыбы со дна. – Прим. авт.) на зелёную резину. И неплохо так наджиговали – восемь штук: один судак – за килограмм весом, а остальные – кило и чуть меньше. Порадовал судак наших товарищей примерно с часик – и всё, раздача закончилась.

Судаки и судачищи

Узнав, что рыба всё же клюёт и ловится, мы быстренько перебрались ближе к судачьему месту. Но пока мы занимались передислокацией, наш Сергей Иванович за это время всех и удивил. Сначала полуторакилограммовую щучку изловил, а потом, буквально через пару минут, выудил огромного судака – на 3 200 потянул. Вот это клыкастый! «Я только сменил воблер и поставил другой – черноспинку «Джесси» 110-го размера, как клюнула полторашная щука, – рассказывал довольный Иваныч, когда мы причалили к их лодке. – А проплыли ещё метров пятьдесят – и судачище попался». «Я сразу по поклёвке понял, что на крючке у Серёги сидит крупный судак, – вторил своему напарнику Вениамин. – Именно так и клюют судаки: думаешь, что зацеп, а потом понимаешь, что зацеп-то шевелится. И шевелится по-особому, как бы нехотя, не как большая щука, которая и башкой часто мотает, и в сторону утягивает. А судак давит и давит до последнего, всплывает на поверхность только у самой лодки. Так и случилось. В подсак без проблем его взяли. И надо же! Только затащили в лодку, как судак от воблера сам отцепился. Он еле-еле за бороду держался одним крючком. Повезло». Естественно, без фото и видео не обошлось (см. видео). Поздравили друга с трофеем и с Днём рыбака – в этот день только он да Вениамин Борисович, оказывается, рыбачили, а остальные баклуши били.

И у меня был шанс отличиться в этот праздничный день. Ветерком нашу лодку продолжало легонько гнать, а зацеп двигался вместе с нами. Да не простой зацеп, а зацеп шевелящийся. Я отчётливо увидел, как кончик спиннинга два-три раза не резко, но отчётливо и глубоко согнулся-разогнулся. Ба-а! Да там никак рыбина, да ещё какая! Напарнику дал команду готовить подсак к работе. Я же в это время крутил и крутил катушку, а зацеп всё не приближался и не приближался. Мне подумалось, что надо бы затянуть туже трещётку, что и сделал. Дал слабину, после этого успел прокрутить лишь два оборота катушкой и… всё, я перестал чувствовать тяжесть. Сход. Не рыбина к нам, а лодка к рыбине, не я её тащил, а она нас к себе приближала. По характеру дёрганий и давления, скорее всего, это был огромный судак. Кто на самом деле там был, неизвестно. Но таких тяжёлых и живых зацепов у меня в жизни ещё не было. Скорее всего, тройник не просёк твёрдое нёбо судака и воблер выскочил из пасти хищника, продержавшись за рыбину где-то минуты полторы. Но и за это короткое время адреналина я хапнул в избытке, рассказов и воспоминаний хватит надолго

Вениамин рассказал, что его знакомый совсем недавно и примерно на том же месте с огромным трудом выудил семикилограммового судачину. Так что, вполне возможно, и у меня сидел на крючке кто-то размером не меньше.

Золотая яма

Две судачьи ямы расположены в юго-восточных заливах Чудского озера: одна – в Раскопельском заливе (и именно в ней здорово порыбачили мои товарищи), а вторая – в заливе Лахта. И вот эта более глубокая и размером в сотню раз больше яма не даёт покоя недобросовестным рыболовам, а попросту – браконьерам. По Правилам рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна, куда относятся все реки и озёра Псковской области, в п. 28.1 перечислены районы, запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов. Там чёрным по белому написано: «В Залахтовской бухте Раскопельского залива Чудского озера», – а в приложении уточнено, что Залахтовская бухта – это одно и то же, что и залив Лахта, и Залахтовский залив (правильное географическое название – залив Лахта. – Прим. авт.). Несмотря на серьёзные штрафные санкции за рыболовство в этом заливе, почти каждый день и ночь в акватории этого водоёма инспекторы псковской рыбоохраны по-прежнему задерживают браконьеров. И ладно бы по одному, по два заблудших и не знающих правила рыболовов, а то ведь в некоторые дни и по десять протоколов о нарушениях правил выписывают. Так, например, было во вторник, 14 июля этого года. Каждому из десяти нарушителей выписали штраф по 2 тысячи рублей. И это ещё хорошо, что никто ничего не успел поймать на момент задержания. Неделю тому назад псковичу выписали штраф в размере 6 610 руб. (запретный район + 1 экз. судака), изъято орудие лова – спиннинг, а материалы административного нарушения переданы в суд. По решению суда спиннинг могут и не вернуть владельцу. Ещё несколько более серьёзных административных нарушений, совершённых в Залахтовском заливе, в настоящее время оспариваются в суде. Очень дорогая в Залахтовском заливе яма, ну просто золотая!