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Общество

Первая зарядная станция для электромобилей появилась в Пскове

Фото: Instagram Александра Васильева.

В Пскове установили первую в регионе зарядную станцию для электромобилей. Как сообщил в своём Instagram основатель движения «Убитые дороги», депутат Государственной Думы Александр Васильев, электрозарядку бесплатно установил Пётр Мовчан из Portal Energy.

Станция располагается в автокемпинге в «Раздолье», рядом с трассой на Санкт-Петербург.

Фото: Instagram Александра Васильева.

«Осталось поставить такие зарядки в Пустошке и Великих Луках – и можно подумывать о покупке электромобиля», – отметил Александр Васильев.

По подсчётам депутата, стоимость проезда 100 километров на электромобиле стоит 40 рублей, а на бензиновом – 400 рублей. «Выгода очевидна», – отметил он.

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