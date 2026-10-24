Дожди и до +14 градусов прогнозируют в Псковской области сегодня
Облачную погоду и небольшой дождь прогнозируют в Псковской области сегодня, 24 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Умеренный ветер южных направлений будет дуть со скоростью 3–5 метров в секунду. Температура в области днём составит +9...+14 градусов.
Днём в Пскове существенных осадков не ожидается. Воздух прогреется до +11...+13 градусов. Атмосферное давление низкое.
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