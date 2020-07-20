Похолодание ожидается в Псковской области с 21 июля

07:01, 20 июля 2020, ПАИ

Похолодание ожидается в Псковской области с 21 июля. Температурный фон будет ниже нормы на 2-3 градуса, а погода – дождливой и облачной. Как пишет ТАСС, об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Уже со вторника начинается понижение температуры на западе европейской части России: Новгородская, Псковская, Смоленская, Брянская, Московская области. Она [температура] будет ниже нормы на 2-3 градуса, то есть температурный фон будет 20-23 градуса. Неделя будет нежаркой», – сказал он.

По словам Романа Вильфанда, в этих регионах также будет облачно и дождливо. «Изрядно поднадоевшие дожди опять будут с начала недели. В понедельник возможна гроза, а во вторник просто облачная и дождливая погода, но сумасшедших осадков мы не ждем», –добавил научный руководитель Гидрометцентра России.