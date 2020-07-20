0
07:01
Похолодание ожидается в Псковской области с 21 июля
23:54
Актриса Дарья Мороз делится фотографиями с отдыха в псковской деревне
22:53
Первая зарядная станция для электромобилей появилась в Пскове
22:36
О состоянии кота Спартака после операции рассказали псковские зоозащитники
21:31
Опубликован список домов в Пскове, в которых пройдёт капремонт в 2021 году
20:36
Новые подарки передали псковскому отряду «Лиза Алерт»
19:35
Нонна Шагова возглавила один из территориальных отделов Роспотребнадзора в Псковской области
Еще новости
Общество

Похолодание ожидается в Псковской области с 21 июля

Фото Дарьи Хватковой

Похолодание ожидается в Псковской области с 21 июля. Температурный фон будет ниже нормы на 2-3 градуса, а погода – дождливой и облачной. Как пишет ТАСС, об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Уже со вторника начинается понижение температуры на западе европейской части России: Новгородская, Псковская, Смоленская, Брянская, Московская области. Она [температура] будет ниже нормы на 2-3 градуса, то есть температурный фон будет 20-23 градуса. Неделя будет нежаркой», – сказал он.

По словам Романа Вильфанда, в этих регионах также будет облачно и дождливо. «Изрядно поднадоевшие дожди опять будут с начала недели. В понедельник возможна гроза, а во вторник просто облачная и дождливая погода, но сумасшедших осадков мы не ждем», –добавил научный руководитель Гидрометцентра России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Похолодание ожидается в Псковской области с 21 июля
20 июля 2020
Похолодание ожидается в Псковской области с 21 июля
Актриса Дарья Мороз делится фотографиями с отдыха в псковской деревне
19 июля 2020
Актриса Дарья Мороз делится фотографиями с отдыха в псковской деревне
Первая зарядная станция для электромобилей появилась в Пскове
19 июля 2020
Первая зарядная станция для электромобилей появилась в Пскове
О состоянии кота Спартака после операции рассказали псковские зоозащитники
19 июля 2020
О состоянии кота Спартака после операции рассказали псковские зоозащитники
Опубликован список домов в Пскове, в которых пройдёт капремонт в 2021 году
19 июля 2020
Опубликован список домов в Пскове, в которых пройдёт капремонт в 2021 году
Новые подарки передали псковскому отряду «Лиза Алерт»
19 июля 2020
Новые подарки передали псковскому отряду «Лиза Алерт»
Нонна Шагова возглавила один из территориальных отделов Роспотребнадзора в Псковской области
19 июля 2020
Нонна Шагова возглавила один из территориальных отделов Роспотребнадзора в Псковской области
О судьбе найденной у церкви Косьмы и Дамиана постройки рассказали археологи
19 июля 2020
О судьбе найденной у церкви Косьмы и Дамиана постройки рассказали археологи

Идет загрузка...