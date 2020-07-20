Нетрезвого похитителя велосипеда поймали с поличным в Пскове

10:48, 20 июля 2020, ПАИ

Пеший наряд полиции предотвратил кражу велосипеда в Пскове у дома на набережной реки Великой. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, инцидент произошел в ночь на 17 июля.

Велосипед был прикреплен блокировочным тросиком на парковке. Злоумышленник уже успел снять колесо.

20-летний уроженец Порховского района, находившийся в нетрезвом состоянии, попытался сбежать от полиции, но был задержан. Парень был ранее судим за кражу. Он дал признательные показания.

Полиция проводит проверку по факту правонарушения.