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Политика

«Люди не доверяют молодым кандидатам» – координатор ЛДПР о выборах в Печорском районе

Фото: Дарья Хваткова.

«Люди не доверяют молодым кандидатам, они должны быть более возрастной категории», - прокомментировал результаты выборов главы  в Печорском районе координатор Псковского регионального отделения ЛДПР Артём Васильев в прямом эфире ПАИ-live 20 июля. От партии ЛДПР на выборах в Печорчском районе участвовал Алексей Марочкин.

Артём Васильев заметил, что Печорский район оказался сложным для предвыборной работы, поскольку  в разных районах разный уровень координаторов: кто-то сильнее, кто-то слабее. 

В Печорском районе было сложно найти  активистов  от партии, на выборы  шел незнакомый  для населения человек, который занимается молодежной организацией. Васильев отметил, что Алексей Марочкин сам приводил встречи с избирателями. 

«Людей мало было на встрече, они спрашивали про коронавирус - не про политику. Жаловались на открытые границы, все переключились на бытовые проблемы», - отметил спикер и  напомнил, что явка на выборы была невысокая.

Координатор реготделения ЛДПР обратил внимание на то, что партии работают с населением в "жестких условиях" из-за ограничений по коронавирусу. "Мы рассчитывали на 2-е место, но кампания смазалась из-за ковида", - подытожил Артём Васильев.

Об итогах выборов главы Печорского района читайте в обзоре ПАИ. Одержал победу кандидат от партии «Единая Россия» Сергей Тарасик.

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