Выборы главы Печорского района: аномалии не случилось

08:45, 13 июля 2020, ПАИ

Подведем итоги выборов в Печорском районе.

Голосование 12 июля прошло спокойно, без особых сюрпризов. Что само по себе даже несколько неожиданно: Печорский район когда-то славился как один из самых политически беспокойных муниципалитетов.

Выборы были конкурентными. Во всяком случае затянувшаяся вдвое по времени избирательная кампания дала всем сторонам использовать свой ресурс по полной. И скидку на ограничительные меры мы тут делать не будем: вариантов бесконтактной работы с избирателями масса. Другое дело, воспользовались такой возможностью кандидаты или нет.

Явка таки перевалила за 25% и составила 26,96%. Много это или мало. Если брать муниципальные выборы, то обычно явка на них выше. Взять выборы главы того же Печорского района в 2017 году: явка составила более 33%. Однако в этот раз «на понижение» сыграли роль несколько факторов. Всего полторы недели назад печеряне уже приходили на участки. Выборы главы невольно оказались в тени общероссийского голосования за Конституцию. Да и размазанная и прямо скажем не активная избирательная кампания не сыграла на повышение активности избирателей.

На этих выборах мы наблюдали противоестественный, но уже нельзя сказать что неожиданный альянс коммунистов и «яблочников». Тот случай, когда довольно пассивный лидер обкома КПРФ не смог отказать активному Льву Шлосбергу. Последний притащил на выборы «Наблюдателей Петербурга» и «Голос». Фактически прояблочные наблюдатели в случае даже самых минимальных нарушений вполне могли бы поднять шум до неба. А шум на руку коммунистов: вечно вторые-третьи, они еще до окончания голосования, кажется, находились на низком старте, готовые обвинять кандидата от «Единой России» в фальсификациях, вбросах, админресурсе и поедании младенцев.

Не в первый раз мы уже диагностируем тотальное схлопывание влияния КПРФ в Псковской области. Если уж вторая в стране по величине партия идет под венец с «Яблоком» (Крым не наш!), то о каком уважении со стороны даже традиционного избирателя к компартии может идти речь?

Избирком повел себя грамотно и не стал идти на поводу у потенциальных провокаций. Тому свидетельство ситуация на 179 участке в Печорах, где наблюдатели зафиксировали нарушение (одна подпись на конвертах с бюллетенями досрочного голосования). Ок: урна с «сомнительными» бюллетенями была тут же опечатана и отставлена в сторону.

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Представитель «Единой России» Сергей Тарасик одержал на выборах победу, в том числе и над самим собой. В 2017 году он был вторым с 34,74%, в 2020 — с 65,5%, вдвое улучшив свой результат. Надеемся, после победы, находясь в должности он не будет публично ругаться матом, как его предшественник.

Для Тарасика победа на выборах — это только один шаг. Впереди предстоит формирование команды. Полагаем, за полгода у него сложилось понимание, на кого в администрации района можно опираться, а кого предстоит заменить новыми бойцами.

В целом выборы в Печорском районе демонстрируют, что «Единая Россия» учится на своих ошибках. Единороссы сделали в этот раз ставку на правильного кандидата, сразу выбив у оппозиции землю из-под ног и не допустив развития каких бы то ни было аномалий.

Очевидно, что после печорской победы партия власти на лаврах почивать не может и не будет: массированная кампания «тысячи мандатов» перед выборами в сентябре уже началась и тут ставка куда выше, чем выборы в отдельно взятом муниципалитете. На кону — перспективы большой избирательной кампании-2021.