Павел Герасенков рассказал, как зародился вейкбординг в Пскове

19:36, 20 июля 2020, ПАИ

О том, как зародился вейкбординг в Пскове рассказал основатель вейк-парка Павел Гарасенков в эфире проекта ПАИ-live 20 июля.19 июля вейк-парк отметил шесть лет со дня создания. Павел Герасенков рассказал, что впервые познакомился с катерным вейкбордингом на Псковском озере в 2007 году.

«Никто из компании нашей не умел кататься, целый день пытались встать на доску, а в 2011 году я уже стал серьёзно заниматься на реке Великой самостоятельно», - рассказал Павел Герасенков, добавив, что тема была востребована среди людей, поэтому пришла идея создать серф-школу.

Также спикер отметил, что раньше вейкпарк был закрытым клубом, но теперь многие псковичи приходят себя пробовать в качестве вейкбордиста и парк стал открытым для всех.

«Можно прийти поиграть в волейбол, в баскетбол, поваляться в песке бесплатно, - отметил Павел Гарасенков. – Платно только вейкбординг и батут.