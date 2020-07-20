Где купить «правильные» арбуз и дыню, рассказал Александр Нестерук

18:31, 20 июля 2020, ПАИ

Возле рынков и торговых центров в Пскове с начала июля появились развалы с бахчевыми. Торговцы предлагают псковичам арбузы и дыни. «Правильным» сезоном сочной ягоды специлисты обычно называют август, но уже не первый год подряд бахчевые появляются гораздо раньше этого срока. Сколько «химии» в арбузах и дынях, которые появились на псковских прилавках, достоверно, наверное, покажет только лабораторный анализ и желудок потребителя. Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук напомнил, как выбрать правильный с точки зрения пищевой безопасности арбуз и что делать, если есть сомнения в качестве продаваемого продукта.

Александр Нестерук отметил, что в этом году из-за распространения коронавируса пявились особенности по надзору – приостановлены все плановые и внеплановые надзоры. Но псковичам следует не бояться и самостоятельно проверять сопроводительные документы у продавцов и узнавать, откуда поступила продукция.

Обратиться в Роспотребнадзор местные жители могут в случае, если продукция или точка продажи вызвала подозрение.

«Тогда мы сможем выехать на место и обратимся в прокуратуру», - отметил главный санитарный врач Псковской области.

Также Александр Нестерук отметил, что не следует покупать бахчевые у случайных людей или на обочине дороги, где ездят машины и оседают выхлопные газы и пыль.

«Лучше приобретать арбузы и дыни в специально отведённых точках для продажи бахчевых», - добавил Александр Нестерук, призвав также не покупать уже разрезанные арбузы и дыни, даже если продавец обернул их пленкой.