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Общество

Где купить «правильные» арбуз и дыню, рассказал Александр Нестерук

Фото Андрея Степанова

Возле рынков и торговых центров в Пскове с начала июля появились  развалы с бахчевыми. Торговцы предлагают псковичам арбузы и дыни. «Правильным» сезоном  сочной ягоды специлисты обычно называют август, но уже не первый год  подряд бахчевые появляются гораздо раньше этого срока. Сколько «химии» в  арбузах и дынях, которые появились на псковских прилавках, достоверно, наверное,  покажет только лабораторный анализ  и желудок потребителя.  Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук напомнил, как выбрать правильный с точки зрения пищевой безопасности арбуз и что делать, если есть сомнения в качестве продаваемого продукта. 

Александр Нестерук отметил, что в этом году  из-за распространения коронавируса  пявились  особенности по надзору  – приостановлены все плановые и внеплановые надзоры. Но псковичам следует не бояться и самостоятельно проверять сопроводительные документы  у продавцов и узнавать, откуда поступила продукция.

Обратиться в Роспотребнадзор местные жители могут в случае, если продукция или точка продажи вызвала подозрение.

«Тогда мы сможем выехать на место и обратимся в прокуратуру», - отметил главный санитарный врач Псковской области.

Также Александр Нестерук отметил, что не следует покупать бахчевые у случайных людей или на обочине дороги, где ездят машины и оседают выхлопные газы и пыль.

«Лучше приобретать арбузы и дыни в специально отведённых точках для продажи бахчевых», - добавил Александр Нестерук, призвав также не покупать уже разрезанные арбузы и дыни, даже если продавец обернул их пленкой. 

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