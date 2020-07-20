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Политика

Владимир Путин одобрил пакет законов «Единой России» о народном бюджетировании

Пакет законов «Единой России» о народном бюджетировании одобрил президент России Владимир Путин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Секретарь Псковского регионального отделения партии Александр Козловский уверен, что будет полезен людям, позитивно повлияет на улучшение качества жизни и поможет местному уровню власти с реализацией народных инициатив.

«Теперь часть регионального, муниципального бюджета будет направляться на проекты, предложенные самими жителями. По сути законодательно закреплено приоритетное значение для властей инициатив людей», - отметил Козловский.

«В городе Великие Луки в последние годы фиксированный процент городского бюджета направляется на проекты, актуальные для городского сообщества», - пояснил Козловский.

Президент России Владимир Путин подписал два федеральных закона, создающих правовую основу для развития практики реализации проектов инициативного («народного») бюджетирования на муниципальном уровне. Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

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