Двое детей и женщина пострадали в результате ДТП в Пскове

19:54, 20 июля 2020, ПАИ

В Пскове в результате ДТП пострадали двое детей и женщина. Столкновение автомобилей Nissan Qashqai и Opel произошло на улице Вокзальной, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Водитель автомобиля Nissan двигался по улице Вокзальной, где не уступил дорогу иномарке Opel. В результате ДТП пострадали двое детей и женщина.

На место прибыла скорая помощь, сотрудники ДПС и аварийно-спасательная служба.

Пострадавшая женщина из автомобиля Nissan была доставлена в Псковскую областную клиническую больницу, пострадавших детей доставили в Детскую областную больницу.