Олег Брячак в прямом эфире ПАИ-live: о силе и бессилии «Справедливой России»
Лидер Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак станет гостем прямого эфира ПАИ-live во вторник, 21 июля, в 11:00.
«Справедливая Россия», как и все остальные партии, намерена бороться за мандаты муниципальных депутатов и участвовать в больших выборах-2021. Обсудим готовность псковских справедроссов к этим кампаниям. Поговорим также о том, вышла ли «Справедливая Россия» из анабиоза после пандемии коронавируса, как оценивает Олег Брячак итоги выборов в Печорском районе, почему сменился тон справедроссов в городской Думе по отношению к главе Пскова, возможных межпартийных предвыборных альянсах и многом другом.
Смотрите разговор в прямом эфире на сайте Псковского агентства информации.