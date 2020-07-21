«Справедливая Россия» не будет участвовать в выборах главы Себежского района

12:06, 21 июля 2020, ПАИ

Партия «Справедливая Россия» не будет участвовать в выборах главы Себежского района. Об этом заявил член Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак в прямом эфире ПАИ-live 21 июля.

Олег Брячак отметил, что в Себежском районе действующий руководитель муниципального образования Леонид Курсенков выдвигается на выборы. «Это достойный человек, это лучший выбор для Себежского района», – отметил политик.

Он также заметил, что Сергей Тарасик, который был избран главой Печорского района, - это лучшая кандидатура на пост главы этого муниципального образования.

Документы на участие в выборах главы Себежского района, которые состоятся в сентябре, уже подали четыре кандидата: самовыдвиженцы Андрей Иванов и Виктор Лапшин, а также выдвинутый «Партией Роста» Игорь Романов и кандидат от ЛДПР Алексей Харлашин.